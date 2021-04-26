Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове 37-летний водитель иномарки разбился в ДТП с «ГАЗелью»

В Ростове 37-летний водитель иномарки разбился в ДТП с «ГАЗелью»
В Ростове 37-летний мужчина погиб в аварии с «ГАЗелью». Авария произошла в ночь на 28 апреля на проспекте Михаила Нагибина.

По предварительной информации, мужчина за рулем авто «Тойота Камри» ехал по проспекту Нагибина со стороны Нариманова. Он направлялся на улицу Ларина. В районе дома № 41 (напротив ТРЦ «Горизонт») автомобилист не справился с управлением и врезался в «ГАЗель», задействованную для проведения дорожных работ. От сильного удара оба транспорта получили механические повреждения.

- В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Кроме того, пострадали пассажиры легковушки - 41-летний и 44-летний мужчина.

Как выяснилось, автомобилист ранее был лишен водительских прав за управление транспортом в состоянии опьянения.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.