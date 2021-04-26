В Ростове 37-летний водитель иномарки разбился в ДТП с «ГАЗелью»

В Ростове 37-летний мужчина погиб в аварии с «ГАЗелью». Авария произошла в ночь на 28 апреля на проспекте Михаила Нагибина.По предварительной информации, мужчина за рулем авто «Тойота Камри» ехал по проспекту Нагибина со стороны Нариманова. Он направлялся на улицу Ларина. В районе дома № 41 (напротив ТРЦ «Горизонт») автомобилист не справился с управлением и врезался в «ГАЗель», задействованную для проведения дорожных работ. От сильного удара оба транспорта получили механические повреждения.- В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Кроме того, пострадали пассажиры легковушки - 41-летний и 44-летний мужчина.Как выяснилось, автомобилист ранее был лишен водительских прав за управление транспортом в состоянии опьянения.