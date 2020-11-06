В Ростове 20-летний водитель иномарки скончался в ДТП на Ленина
В донской столице в ДТП с «ГАЗелью» погиб водитель иномарки. Напомним, происшествие случилось на улице Ленина 10 ноября около 8:30.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, водитель «Киа Оптима» направлялся в сторону Страны Советов. Когда парень перестраивался в другой ряд, он задел задним крылом «ГАЗель», двигавшуюся по «встречке». От сильного удара иномарку отбросило на опору линии электропередачи.
- В результате аварии 20-летний водитель «Киа» скончался, а его 18-летний пассажир в тяжелом состоянии доставлен в больницу, - сообщили в ведомстве.