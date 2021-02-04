В Ростове водитель иномарки пострадал в ДТП со встречным автомобилем

В Ростове-на-Дону столкнулись две иномарки. Авария произошла 6 февраля около 17:00.Как сообщили в отделе УГИБДД по Ростовской области, 32-летний мужчина за рулем «BMV X5» ехал по улице Таганрогской. В районе дома №130 он не справился с управлением. Автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу. Автомобиль врезался в «Тойоту Камри». От сильного удара машины получили повреждения. Кроме того, водителя «Тойоты» с травмами доставили в медучреждение.