Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове водитель иномарки пострадал в ДТП со встречным автомобилем

В Ростове водитель иномарки пострадал в ДТП со встречным автомобилем
В Ростове-на-Дону столкнулись две иномарки. Авария произошла 6 февраля около 17:00.

Как сообщили в отделе УГИБДД по Ростовской области, 32-летний мужчина за рулем «BMV X5» ехал по улице Таганрогской. В районе дома №130 он не справился с управлением. Автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу. Автомобиль врезался в «Тойоту Камри». От сильного удара машины получили повреждения. Кроме того, водителя «Тойоты» с травмами доставили в медучреждение.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.