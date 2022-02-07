В Ростове 37-летний мужчина пытался зарубить топором свою соседку

Фото: smart-smi.ru

В Ростове-на-Дону на 37-летнего мужчину завели уголовное дело за попытку до смерти забить пожилую соседку обухом топора. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.Происшествие случилось в многоэтажке на проспекте 40-летия Победы в конце января. Ростовчанин стоял на лестничной клетке, когда из своей квартиры вышла 69-летняя женщина. Слово за слово - и соседи серьезно поссорились. Мужчина вернулся в свое жилище, взял топор и вышел обратно. Он несколько раз ударил пенсионерку обухом по голове и телу. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы мужчину не остановила его мать.На ростовчанина завели уголовное дело о покушении на убийство. Оказалось, что он состоит на учете у врача-психиатра. Мужчину отправили на лечение в спецучреждение, где он и будет дожидаться окончания следствия.