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В Ростове 37-летний мужчина пытался зарубить топором свою соседку

В Ростове 37-летний мужчина пытался зарубить топором свою соседку

В Ростове-на-Дону на 37-летнего мужчину завели уголовное дело за попытку до смерти забить пожилую соседку обухом топора. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.

Происшествие случилось в многоэтажке на проспекте 40-летия Победы в конце января. Ростовчанин стоял на лестничной клетке, когда из своей квартиры вышла 69-летняя женщина. Слово за слово - и соседи серьезно поссорились. Мужчина вернулся в свое жилище, взял топор и вышел обратно. Он несколько раз ударил пенсионерку обухом по голове и телу. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы мужчину не остановила его мать.

На ростовчанина завели уголовное дело о покушении на убийство. Оказалось, что он состоит на учете у врача-психиатра. Мужчину отправили на лечение в спецучреждение, где он и будет дожидаться окончания следствия.
Фото: smart-smi.ru
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