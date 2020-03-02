На Дону женщине дали восемь лет колонии за убийство подруги обухом топора



Неклиновский районный суд приговорил М. Герман к восьми годам тюрьмы. Женщина убила знакомую обухом топора.



По данным суда, в полночь 28 августа 2019 года М. Герман выпивала с Ч. у себя дома. Она сломала ногу, и подруга ухаживала за ней. Конфликт между женщинами возник из-за претензий подсудимой. Она хотела, чтобы Ч. ушла из ее дома. В ответ на упреки сиделка пролила кипяток из чайника на ногу Герман, когда та топором забивала торчащий из дивана гвоздь. В отместку Ч. получила обухом по голове.



Когда подруга упала, хозяйка добила ее ударами по голове, шее и туловищу. Ч. скончалась на месте от черепно-мозговой травмы и острой кровопотери.



Подсудимая полностью признала свою вину. М. Герман дали восемь лет исправительной колонии общего режима за убийство.