В Ростове 29-летняя беременная девушка попала под колеса авто
В Ростове-на-Дону неизвестный водитель сбил на переходе беременную девушку. Происшествие случилось вечером 24 ноября на улице Батуринской, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
По предварительным данным, в районе проспекта Стачки 29-летняя девушка переходила дорогу. Внезапно в это время на проезжей части появилось авто. Водитель не успел притормозить и зацепил ростовчанку. После ДТП шофер скрылся с места ЧП.
- Пешеход получил травмы, - сообщили в городской ГО и ЧС. - С закрытой черепно-мозговой травмой девушка госпитализирована в БСМП.
При этом в базе ГИБДД беременная девушка в качестве пострадавшей не числится.