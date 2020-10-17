В Ростове водитель сбил 28-летнюю девушку и скрылся с места ДТП

В Ростове-на-Дону неизвестный водитель сбил на переходе девушку. Авария произошла вечером 19 октября на улице Нансена, 205/2.По предварительным данным, водитель двигался по Нансена в сторону Ворошиловского, когда 28-летняя девушка переходила проезжую часть по переходу. Шофер не справился с управлением и наехал на ростовчанку. После ДТП он скрылся с места.- В результате девушка-пешеход получила травмы и была доставлена в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.Правоохранительные органы устанавливают личность водителя и номер автомобиля, на котором было совершено ДТП.