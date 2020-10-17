Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове водитель сбил 28-летнюю девушку и скрылся с места ДТП

В Ростове водитель сбил 28-летнюю девушку и скрылся с места ДТП
В Ростове-на-Дону неизвестный водитель сбил на переходе девушку. Авария произошла вечером 19 октября на улице Нансена, 205/2.

По предварительным данным, водитель двигался по Нансена в сторону Ворошиловского, когда 28-летняя девушка переходила проезжую часть по переходу. Шофер не справился с управлением и наехал на ростовчанку. После ДТП он скрылся с места.

- В результате девушка-пешеход получила травмы и была доставлена в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Правоохранительные органы устанавливают личность водителя и номер автомобиля, на котором было совершено ДТП.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.