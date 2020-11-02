В Ростове 23-летний водитель «Лады» пострадал в массовой аварии

В донской столице водитель «Лады» пострадал в аварии с тремя легковушками. ДТП случилось 4 ноября около 14:30 в Суворовском.На улице Петренко во дворе у дома № 8 парень, управляя «Ладой Приорой», не предоставил преимущество водителю «Инфинити». Автомобили столкнулись, однако удар был такой силы, что отечественную легковушку откинуло на стоящий рядом «Опель».- В результате ДТП 23-летнего водителя «Лады» с полученными травмами доставили в медучреждение, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.По словам очевидцев, чтобы достать парня из поврежденного авто, спасателям пришлось вырезать дверь.