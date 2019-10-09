В Ростове в ДТП пострадал водитель «Лады»





На улице Нансена в Ростове столкнулись «Лада Ларгус» и «Лада Приора». ДТП произошло около полуночи 10 октября.



По предварительным данным, 21-летний водитель «Лады Ларгус» в районе дома № 105 совершал поворот. Молодой человек не убедился в безопасности манёвра и врезался во встречную «Приору».

– В результате происшествия пострадал 37-летний водитель «Лады Приоры», - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области. - С травмами его доставили в больницу.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии. По факту ДТП начата поверка.