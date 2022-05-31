В Ростове 14-летний подросток попал под колеса «Мазды»
В Ростове-на-Дону мужчина на иномарке сбил 14-летнего подростка. Дорожно-транспортное происшествие случилось 1 июня на улице Ленина, 48.
По данным УГИБДД по Ростовской области, 44-летний мужчина на «Мазде» проехал пересечение улицы Ленина и Погодина. В 10 метрах от перехода на проезжую часть выбежал пешеход. Водитель не успел притормозить и сбил ребенка.
- С травмами различной степени 14-летний подросток доставлен в медучреждение, - сообщили в ведомстве.