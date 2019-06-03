Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове мужчина на иномарке сбил пешехода на «зебре»

В Ростове мужчина на иномарке сбил пешехода на «зебре»
В Ростове 35-летний мужчина на иномарке сбил молодого человека. Происшествие случилось около 17 часов 5 июня на улице Мадояна.

По предварительным данным, около дома № 53 водитель авто «Опель Астра» не успел притормозить и сбил молодого человека, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП 21-летний пешеход получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - По факту аварии проводится проверка.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.