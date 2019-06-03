В Ростове мужчина на иномарке сбил пешехода на «зебре»



В Ростове 35-летний мужчина на иномарке сбил молодого человека. Происшествие случилось около 17 часов 5 июня на улице Мадояна.



По предварительным данным, около дома № 53 водитель авто «Опель Астра» не успел притормозить и сбил молодого человека, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.



- В результате ДТП 21-летний пешеход получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - По факту аварии проводится проверка.