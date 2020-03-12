В Батайске 68-летний мужчина на иномарке сбил ребенка



В Батайске 11-летний малыш попал под колеса иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 13 марта на улице Ленина.



По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 11-летний мальчик выбежал на проезжую часть, не убедившись, что поблизости нет машин. 68-летний водитель автомобиля «Ниссан» не успел притормозить и сбил маленького пешехода.



- В результате аварии ребенок получил травмы, - сообщили в ведомстве. - Мальчика доставили в больницу.



В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.