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В Ростове 12 спасателей потушили жилой дом на Темерницкой

В Ростове 12 спасателей потушили жилой дом на Темерницкой
В Ростове-на-Дону 12 спасателей потушили жилой дом. Пожар случился 24 ноября на улице Темерницкой, 71.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло в одной из квартир около 15:15. Жильцы почувствовали запах гари и вызвали МЧС. За пару минут огонь охватил площадь 15 квадратов. Для тушения привлекли 12 спасателей на трех спецмашинах.

В ГУ МЧС по Ростовской области добавили, что локализовать очаг возгорания удалось спустя 20 минут. Пламя потушили через 40 минут.
Фото: Rostov.ru
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