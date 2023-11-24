В Ростове 12 спасателей потушили жилой дом на Темерницкой
В Ростове-на-Дону 12 спасателей потушили жилой дом. Пожар случился 24 ноября на улице Темерницкой, 71.
По предварительным данным, пламя вспыхнуло в одной из квартир около 15:15. Жильцы почувствовали запах гари и вызвали МЧС. За пару минут огонь охватил площадь 15 квадратов. Для тушения привлекли 12 спасателей на трех спецмашинах.
В ГУ МЧС по Ростовской области добавили, что локализовать очаг возгорания удалось спустя 20 минут. Пламя потушили через 40 минут.