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В Шахтах 15 спасателей тушили крупный пожар в «заброшке»

В Шахтах 15 спасателей тушили крупный пожар в «заброшке»
В Шахтах 15 пожарных потушили пожар в заброшенном здании. Огонь вспыхнул 22 ноября около 14:20.

Предварительно пожар произошел на улице Сквозной, 80А в заброшенном здании. Пешеходы заметили, как из окон валят клубы дыма, и вызвали МЧС. Спустя пару минут огонь охватил площадь в 120 квадратов. Для тушения задействовали 15 спасателей на пяти спецмашинах.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, в результате пожара никто не пострадал. Огонь потушили только спустя два с половиной часа.
Фото: Rostov.ru
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