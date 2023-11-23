В Шахтах 15 спасателей тушили крупный пожар в «заброшке»

Фото: Rostov.ru

В Шахтах 15 пожарных потушили пожар в заброшенном здании. Огонь вспыхнул 22 ноября около 14:20.Предварительно пожар произошел на улице Сквозной, 80А в заброшенном здании. Пешеходы заметили, как из окон валят клубы дыма, и вызвали МЧС. Спустя пару минут огонь охватил площадь в 120 квадратов. Для тушения задействовали 15 спасателей на пяти спецмашинах.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, в результате пожара никто не пострадал. Огонь потушили только спустя два с половиной часа.