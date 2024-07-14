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В Ростове сгорела квартира на 24-м этаже в ЖК «Белый Ангел»

В Ростове сгорела квартира на 24-м этаже в ЖК «Белый Ангел»
В Ростове-на-Дону случился пожар в ЖК «Белый Ангел» на улице Береговой, 6. ЧП произошло 14 июля около 15:30.

По предварительным данным, огонь вспыхнул в квартире на 24-м этаже элитного жилого комплекса. На место приехали почти 50 спасателей на 13 единицах спецтехники. К их прибытию огонь охватил порядка 25 квадратных метров.

- Около 16:00 произошла ликвидация горения, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Информация о пострадавших уточняется.
Фото: соцсети
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