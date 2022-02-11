В Ростове 22-летний парень разбился насмерть, выпав из окна ЖК «Белый ангел»

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В донской столице 22-летний парень разбился насмерть, выпав из окна многоэтажного дома. Трагедия случилась вечером 14 февраля в ЖК «Белый ангел» на улице Береговой.Жители жилого комплекса рассказали Rostov.ru о событиях того вечера. Якобы двое парней сняли квартиру на 14-м этаже. В день трагедии они выпивали, после чего один из жильцов ушел ненадолго из дома. Вернувшись обратно, он не смог попасть в квартиру, так как она была закрыта изнутри.Парень стал стучать и звать соседа. Однако ему никто не открывал. Через несколько минут парень увидел «сожителя» на карнизе дома. Не успел он подойти к окну, как молодой человек сорвался вниз.На место прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов. Травмы в результате падения с такой высоты оказались для молодого человека смертельными.Сейчас на месте ЧП работают следователи. Они выясняют, что стало причиной трагедии.