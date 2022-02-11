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В Ростове 22-летний парень разбился насмерть, выпав из окна ЖК «Белый ангел»

В Ростове 22-летний парень разбился насмерть, выпав из окна ЖК «Белый ангел»
В донской столице 22-летний парень разбился насмерть, выпав из окна многоэтажного дома. Трагедия случилась вечером 14 февраля в ЖК «Белый ангел» на улице Береговой.

Жители жилого комплекса рассказали Rostov.ru о событиях того вечера. Якобы двое парней сняли квартиру на 14-м этаже. В день трагедии они выпивали, после чего один из жильцов ушел ненадолго из дома. Вернувшись обратно, он не смог попасть в квартиру, так как она была закрыта изнутри.

Парень стал стучать и звать соседа. Однако ему никто не открывал. Через несколько минут парень увидел «сожителя» на карнизе дома. Не успел он подойти к окну, как молодой человек сорвался вниз.

На место прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов. Травмы в результате падения с такой высоты оказались для молодого человека смертельными.

Сейчас на месте ЧП работают следователи. Они выясняют, что стало причиной трагедии.
Фото: соцсети.
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