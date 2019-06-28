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В Первомайском районе Ростова пропала нуждающаяся в медпомощи пенсионерка

В Первомайском районе Ростова пропала нуждающаяся в медпомощи пенсионерка
В Ростове-на-Дону разыскивают 64-летнюю женщину. Наталья Химченко пропала на улице Писемской вечером 30 июня. В тот день около 20 часов она вышла из дома и до сих пор не вернулась.

За помощью в поисках родные Натальи обратились к волонтёрам отряда «Лиза Алерт Юг». Члены семьи отметили, что она нуждается в медицинской помощи.

Рост пропавшей - около 165 сантиметров. У неё худощавое телосложение, седые волосы до плеч и карие глаза.

В день пропажи она надела белую спортивную кофту с капюшоном, чёрные штаны, чёрную майку и серые тапочки. Отмечается, что женщина носит очки. Всех неравнодушных просят подключиться к поискам.

Если вы знаете, где может находиться Наталья Химченко, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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