В Первомайском районе Ростова пропала нуждающаяся в медпомощи пенсионерка



В Ростове-на-Дону разыскивают 64-летнюю женщину. Наталья Химченко пропала на улице Писемской вечером 30 июня. В тот день около 20 часов она вышла из дома и до сих пор не вернулась.



За помощью в поисках родные Натальи обратились к волонтёрам отряда «Лиза Алерт Юг». Члены семьи отметили, что она нуждается в медицинской помощи.



Рост пропавшей - около 165 сантиметров. У неё худощавое телосложение, седые волосы до плеч и карие глаза.



В день пропажи она надела белую спортивную кофту с капюшоном, чёрные штаны, чёрную майку и серые тапочки. Отмечается, что женщина носит очки. Всех неравнодушных просят подключиться к поискам.



Если вы знаете, где может находиться Наталья Химченко, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.