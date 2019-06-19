Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Нуждающаяся в медпомощи пенсионерка вышла из дома и пропала в Ростовской области

Нуждающаяся в медпомощи пенсионерка вышла из дома и пропала в Ростовской области
В Ростовской области пропала пожилая женщина. В поисках 63-летней Татьяны Беляевой волонтёры прочёсывают её родной посёлок Глубокий Каменского района. Она около 7 часов 20 июня вышла из дома и не вернулась.

Днём 22 июня стало известно, что к поискам пропавшей подключились добровольцы отряда «Лиза Алерт Юг». Сообщается, что Татьяна нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве. Её рост - примерно 165 сантиметров, телосложение худощавое. У женщины голубые глаза и седые волосы.

Пенсионерка одета в бордово-красный халат с рисунком в виде цветов, обута в жёлтые шлёпки. Также она носит очки.

Если вы знаете, где находится Татьяна Беляева, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.