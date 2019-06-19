Нуждающаяся в медпомощи пенсионерка вышла из дома и пропала в Ростовской области



В Ростовской области пропала пожилая женщина. В поисках 63-летней Татьяны Беляевой волонтёры прочёсывают её родной посёлок Глубокий Каменского района. Она около 7 часов 20 июня вышла из дома и не вернулась.



Днём 22 июня стало известно, что к поискам пропавшей подключились добровольцы отряда «Лиза Алерт Юг». Сообщается, что Татьяна нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве. Её рост - примерно 165 сантиметров, телосложение худощавое. У женщины голубые глаза и седые волосы.



Пенсионерка одета в бордово-красный халат с рисунком в виде цветов, обута в жёлтые шлёпки. Также она носит очки.



Если вы знаете, где находится Татьяна Беляева, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.