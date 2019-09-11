В Ростовской области пропала пенсионерка, нуждающаяся в медпомощи





В Новошахтинске третьи сутки разыскивают пропавшую пожилую местную жительницу. Нина Семеновна Гаврилова пропала 11 сентября.

В тот день примерно в половине девятого утра пенсионерка ушла из своего дома на улице Речной. С тех пор её никто не видел. О пропаже 79-летней пенсионерки сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».



По информации волонтёров, женщина имеет проблемы с ориентацией на местности. Кроме того, она нуждается в медицинской помощи.



Поисковики распространили ориентировки с приметами пропавшей. Ее рост - около 170 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы с сединой, светло-карие глаза. В день пропажи на ней были тёмно-синий халат с цветами, тёмно-серые резиновые садовые тапочки.



Всех, кто видел Нину Семеновну Гаврилову или знает, где она может находиться, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.