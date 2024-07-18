В Аксае иномарка сбила 47-летнюю женщину на пешеходном переходе

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Аксае Ростовской области 47-летнюю женщину сбил мужчина за рулем иномарки. Об этом сообщили 18 июля в УГИБДД по региону.По предварительным данным, ДТП случилось 17 июля на улице Вартанова в районе дома №16. Около 10:30 женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. В это время 32-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» совершал правый поворот. Он не заметил пешехода и не успел затормозить. К сожалению, столкновения избежать не удалось, и водитель сбил женщину.Как сообщает ведомство, пострадавшую с травмами увезли в больницу. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.