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В Аксае иномарка сбила 47-летнюю женщину на пешеходном переходе

В Аксае иномарка сбила 47-летнюю женщину на пешеходном переходе
В Аксае Ростовской области 47-летнюю женщину сбил мужчина за рулем иномарки. Об этом сообщили 18 июля в УГИБДД по региону.

По предварительным данным, ДТП случилось 17 июля на улице Вартанова в районе дома №16. Около 10:30 женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. В это время 32-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» совершал правый поворот. Он не заметил пешехода и не успел затормозить. К сожалению, столкновения избежать не удалось, и водитель сбил женщину.

Как сообщает ведомство, пострадавшую с травмами увезли в больницу. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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