В отношении ростовчанки, морившей голодом лошадей, возбудили уголовное дело



Уголовное дело возбудили в отношении женщины, морившей голодом лошадей. Об этом 25 июля сообщили в прокуратуре Первомайского района города.



Напомним, на днях в сосновом бору нашли труп коня. Выяснилось, что мёртвое животное выкинула его владелица, чья конюшня располагается на улице Малахитовой. Там обнаружили ещё семь истощённых лошадей. Несчастные животные были больны, на их теле имелись необработанные раны. На территории было очень мало корма, а воды не было вовсе. Коней забрали и передали заводчикам в Ростове и Батайске.



В управлении ветеринарии сообщалось, что в апреле 2019 года местные жители уже заявляли о том, что женщина жестоко обращается с копытными. Тогда у неё умер один конь, теперь — второй.



- Следователь возбудил уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» в связи с причинением им боли и страданий, повлекшее гибель одного животного и увечье семи других, - прокомментировали в прокуратуре.