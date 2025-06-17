В одной из многоэтажек Ростова загорелась подсобка

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В жилом многоквартирном доме, расположенном в Ростове-на-Дону, возник пожар в подсобке.Сообщение об этом происшествии было предоставлено пресс-центром Главного управления МЧС России по Ростовской области.Рано утром, семнадцатого июня, жители дома номер 10а по Зеленодольской улице ощутили сильный запах дыма. Покинув свои квартиры, они увидели, что огонь охватил кладовую в их доме. К моменту прибытия подразделений пожарной службы, пламя охватило площадь в десять квадратных метров.На месте работали пятнадцать пожарных, использовавших пять единиц спецтехники. Через шестьдесят минут пожар был полностью потушен. К счастью, в результате данного инцидента никто не пострадал.