В Новошахтинске в ДТП пострадала 16-летняя пассажирка

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области произошла авария, в результате которой пострадала 16-летняя девушка. Инцидент случился 15 февраля в Новошахтинске, на улице Пирогова, 71.По предварительным данным, 17-летний водитель автомобиля «ВАЗ-211020» не справился с управлением. На скользком покрытии машину занесло, и она на большой скорости врезалась в дерево.Как сообщили в ГИБДД, пострадавшей оказалась 16-летняя пассажирка легкового транспортного средства. С серьезными травмами девушку срочно доставили в медицинское учреждение.