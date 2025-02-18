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В Новошахтинске в ДТП пострадала 16-летняя пассажирка

В Новошахтинске в ДТП пострадала 16-летняя пассажирка
В Ростовской области произошла авария, в результате которой пострадала 16-летняя девушка. Инцидент случился 15 февраля в Новошахтинске, на улице Пирогова, 71.

По предварительным данным, 17-летний водитель автомобиля «ВАЗ-211020» не справился с управлением. На скользком покрытии машину занесло, и она на большой скорости врезалась в дерево.

Как сообщили в ГИБДД, пострадавшей оказалась 16-летняя пассажирка легкового транспортного средства. С серьезными травмами девушку срочно доставили в медицинское учреждение.
Фото: Госавтоинспекция РО
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