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В Ростове при пожаре погиб 56-летний мужчина

В Ростове при пожаре погиб 56-летний мужчина
При пожаре в частном доме в Ростове погиб мужчина. ЧП случилось в одноэтажном доме на улице Пухляковской.

Сигнал о происшествии поступил на пульт пожарной части 18 февраля около 22 часов. В доме загорелись личные вещи. Когда спасатели прибыли на место, огнём была охвачена площадь 20 квадратных метров.
- Во время тушения в доме было обнаружено тело 56-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Причина пожара устанавливается.

В ликвидации огня принимали участие 16 пожарных и четыре единицы техники.

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