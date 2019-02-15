В Ростове при пожаре погиб 56-летний мужчина



При пожаре в частном доме в Ростове погиб мужчина. ЧП случилось в одноэтажном доме на улице Пухляковской.



Сигнал о происшествии поступил на пульт пожарной части 18 февраля около 22 часов. В доме загорелись личные вещи. Когда спасатели прибыли на место, огнём была охвачена площадь 20 квадратных метров.

- Во время тушения в доме было обнаружено тело 56-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Причина пожара устанавливается.



В ликвидации огня принимали участие 16 пожарных и четыре единицы техники.