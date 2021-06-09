В Ростовской области почти месяц разыскивают пропавшего 45-летнего мужчину

В Ростовской области без вести пропал 45-летний Дмитрий Еремеев. О местонахождении жителя Волгодонска нет информации с середины мая.Волонтеры рассказали, что мужчина перестал выходить на связь 18 мая. Родственники забили тревогу и обратились за помощью в добровольный поисковый отряд. Там составили ориентировку на пропавшего. К поиску подключились СМИ.На вид Дмитрию 40-45 лет, рост - 170 сантиметров, худощавого телосложения. У пропавшего карие глаза и темно-русые волосы с проседью. В день, когда его последний раз видели, мужчина был одет в голую куртку с капюшоном, красный свитер, синие джинсы и коричневые кроссовки.Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Дмитрия, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.