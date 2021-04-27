В Ростове 39-летний мужчина пропал без вести

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 39-летнего мужчину. Андрей Пристинский неделю не выходит на связь с близкими.Мужчина ушел из дома 23 апреля и до сих пор не вернулся. Родственники не знают, куда он мог отправиться. Забив тревогу, они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.У пропавшего плотное телосложение, темные волосы и карие глаза. Рост мужчины составляет около 160-165 сантиметров.Если вам известно что-либо о местонахождении Андрея Пристинского, сообщите об этом по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.