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В Новочеркасске ВАЗ врезался в столб: пострадала женщина

В Новочеркасске ВАЗ врезался в столб: пострадала женщина
Женщина пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия в Новочеркасске Ростовской области. Происшествие случилось на улице Клещёва 28 апреля около 15:30.

По предварительным данным, у «ВАЗ-2114» на ходу взорвалась покрышка правого переднего колеса. Машину стало заносить, и 36-летний водитель не справился с управлением. Он вылетел на обочину и врезался в столб.

- В результате ДТП пострадала 37-летняя пассажирка отечественного авто, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

С травмами её доставили в больницу. Водителю оказали разовую медицинскую помощь.

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