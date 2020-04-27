В Новочеркасске ВАЗ врезался в столб: пострадала женщина

Женщина пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия в Новочеркасске Ростовской области. Происшествие случилось на улице Клещёва 28 апреля около 15:30.По предварительным данным, у «ВАЗ-2114» на ходу взорвалась покрышка правого переднего колеса. Машину стало заносить, и 36-летний водитель не справился с управлением. Он вылетел на обочину и врезался в столб.С травмами её доставили в больницу. Водителю оказали разовую медицинскую помощь.