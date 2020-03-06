В Ростовской области водитель на «Киа Сид» врезался в «Мерседес»: пострадала женщина



В Батайске при столкновении двух иномарок пострадала автомобилистка. Происшествие случилось 7 марта примерно в 12:30 на улице Куйбышева, 5.



По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 49-летний водитель за рулем «Киа Сид» при повороте налево не занял крайнее положение на проезжей части. В результате иномарка врезалась в «Мерседес» под управлением 50-летней женщины. Машину автомобилистки отбросило прямо на стелу льва и светофор.



- Пострадавшая с травмами обратилась в больницу, - добавили в ведомстве. – По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.