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В Ростовской области водитель на «Киа Сид» врезался в «Мерседес»: пострадала женщина

В Ростовской области водитель на «Киа Сид» врезался в «Мерседес»: пострадала женщина
В Батайске при столкновении двух иномарок пострадала автомобилистка. Происшествие случилось 7 марта примерно в 12:30 на улице Куйбышева, 5.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 49-летний водитель за рулем «Киа Сид» при повороте налево не занял крайнее положение на проезжей части. В результате иномарка врезалась в «Мерседес» под управлением 50-летней женщины. Машину автомобилистки отбросило прямо на стелу льва и светофор.

- Пострадавшая с травмами обратилась в больницу, - добавили в ведомстве. – По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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