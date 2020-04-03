При ДТП в Ростовской области пострадала 12-летняя девочка
Девочка-подросток пострадала в результате аварии в Ростовской области. Происшествие случилось около 15 часов 6 апреля в Батайске.
В районе дома № 46 по улице Энгельса столкнулись «Дэу Нексиа» под управлением 44-летнего водителя и «Саньёнг», за рулём которого сидел 26-летний парень.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 12-летняя пассажирка «Дэу». С травмами её доставили в больницу.
- По факту происшествия проводится проверка, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Все обстоятельства ДТП устанавливаются.