В Таганроге женщина пострадала в столкновении двух авто



При ДТП в Таганроге пострадала женщина. Авария произошла около 8 часов 16 декабря.



В районе дома № 53 по улице Социалистической столкнулись две машины. Участниками аварии стали «ЗАЗ-21124» под управлением 40-летнего мужчины и неизвестное авто, за рулём которого сидел 25-летний парень.



- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 59-летняя пассажирка автомобиля ЗАЗ, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



С травмами женщину доставили в больницу. На место выезжали сотрудники скорой помощи и спасатели.