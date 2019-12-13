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В Таганроге женщина пострадала в столкновении двух авто

В Таганроге женщина пострадала в столкновении двух авто
При ДТП в Таганроге пострадала женщина. Авария произошла около 8 часов 16 декабря.

В районе дома № 53 по улице Социалистической столкнулись две машины. Участниками аварии стали «ЗАЗ-21124» под управлением 40-летнего мужчины и неизвестное авто, за рулём которого сидел 25-летний парень.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 59-летняя пассажирка автомобиля ЗАЗ, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

С травмами женщину доставили в больницу. На место выезжали сотрудники скорой помощи и спасатели.

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