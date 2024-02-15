В Новочеркасске в ДТП два шестилетних ребенка получили травмы

Фото: Ростов ру

В Новочеркасске в ДТП два ребенка получили травмы. Происшествие случилось 13 февраля около 18:00.Предварительно, 55-летний мужчина за рулем «Шевроле Нивы» выезжал со двора на улицу Ростовскую. В районе дома № 13 автомобилист не уступил дорогу «Хонде Инсайт», которой управлял 37-летний мужчина. Машины столкнулись. У внедорожника и легковушки – механические повреждения.В результате ДТП пострадали шестилетние мальчик и девочка, которые сидели в салоне «Хонды». К счастью, травмы оказались несерьезными. В региональном УГИБДД сообщили, что несовершеннолетним была оказана разовая медицинская помощь.