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В Новочеркасске в ДТП два шестилетних ребенка получили травмы

В Новочеркасске в ДТП два шестилетних ребенка получили травмы
В Новочеркасске в ДТП два ребенка получили травмы. Происшествие случилось 13 февраля около 18:00.

Предварительно, 55-летний мужчина за рулем «Шевроле Нивы» выезжал со двора на улицу Ростовскую. В районе дома № 13 автомобилист не уступил дорогу «Хонде Инсайт», которой управлял 37-летний мужчина. Машины столкнулись. У внедорожника и легковушки – механические повреждения.

В результате ДТП пострадали шестилетние мальчик и девочка, которые сидели в салоне «Хонды». К счастью, травмы оказались несерьезными. В региональном УГИБДД сообщили, что несовершеннолетним была оказана разовая медицинская помощь.
Фото: Ростов ру
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