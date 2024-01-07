Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В ДТП в Волгодонске получили травмы 5-летний мальчик и 36-летний мужчина. Авария произошла 7 января на Прибрежной улице.По предварительной информации, по дороге ехал 33-летний водитель «Опеля Вектры», он повернул на перекрестке направо. Во встречном направлении в это время двигался 44-летний мужчина за рулем «Мазды 6». Водитель «Опеля» не уступил дорогу машине, едущей по «встречке», и автомобили столкнулись.В региональном УГИБДД сообщили, что в результате ДТП пострадали 5-летний мальчик и 36-летний мужчина, которые ехали в «Мазде 6». Их доставили в больницу.