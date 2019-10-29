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В Ростовской области трое взрослых и 2-летний мальчик получили травмы в ДТП

В Ростовской области трое взрослых и 2-летний мальчик получили травмы в ДТП
Четыре человека, включая маленького ребёнка, пострадали в ДТП в Ростовской области. Происшествие случилось в городе Зверево вечером 30 октября.

Инцидент произошёл на улице Обухова. По предварительным данным, 34-летний водитель за рулём «ВАЗ-2105» не уступил дорогу 40-летнему мужчине на «Хёндай Солярис». В результате легковые автомобили столкнулись.

- В дорожно-транспортном происшествии пострадали четыре человека, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Травмы получили 54-летний и 59-летний пассажиры ВАЗа, а также двухлетний мальчик. По факту аварии проводится проверка.

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