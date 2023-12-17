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В Новочеркасске при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина

В Новочеркасске при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина
В Новочеркасске Ростовской области во время пожара в частном доме погибла пожилая женщина. Происшествие случилось 16 декабря около 12.00 на улице Тополиной. Об этом сообщает региональное МЧС.

По информации ведомства, жилое строение горело на площади 70 квадратных метров. Для того чтобы ликвидировать огонь, привлекали 14 спасателей и четыре единицы техники. Огнеборцы за 40 минут потушили возгорание. В одной из комнат они нашли тело старушки. 74-летняя жительница казачьей столицы угорела.

- Причина возгорания устанавливается, - добавили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: Ростов.ру
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