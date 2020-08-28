В Ростовской области водитель легковушки врезался в опору ЛЭП: два человека погибли

На трассе под Ростовом шофер «семерки» врезался в опору ЛЭП, в результате чего погибли двое пассажиров. Происшествие случилось 1 сентября около 6 часов утра в Аксайском районе.Водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением и съехал с дороги на 11-м километре подъезда к аэропорту «Южный». Машина ехала по бездорожью, пока не врезалась в опору ЛЭП. Без жертв обойтись не удалось.Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии два пассажира скончались на месте аварии. Водитель и двое пассажиров, среди которых был несовершеннолетний, госпитализированы в больницу.Данные погибших и пострадавших участников ДТП уточняют.