Фото: Ростов.Ру

В Новочеркасске пенсионер умер за рулем «Хаммера НЗ». Трагедия произошла 18 декабря около 13:00.По предварительным данным, 68-летний водитель америкакнского внедорожника двигался по улице Первомайской. В районе дома №99 ему резко стало плохо. Мужчине потерял создание и выехал на «встречку», где столкнулся с КамАЗом. Очевидцы поспешили на помощь, однако пенсионер к тому моменту больше не подавал признаков жизни.- Со слов свидетелей аварии, водитель внедорожника скончался во время движения, до столкновения с грузовым автомобилем, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Точная причина смерти мужчины будет установлена после экспертиз.