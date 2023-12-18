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В Новочеркасске пенсионер умер за рулем «Хаммера»

В Новочеркасске пенсионер умер за рулем «Хаммера»
В Новочеркасске пенсионер умер за рулем «Хаммера НЗ». Трагедия произошла 18 декабря около 13:00.

По предварительным данным, 68-летний водитель америкакнского внедорожника двигался по улице Первомайской. В районе дома №99 ему резко стало плохо. Мужчине потерял создание и выехал на «встречку», где столкнулся с КамАЗом. Очевидцы поспешили на помощь, однако пенсионер к тому моменту больше не подавал признаков жизни.

- Со слов свидетелей аварии, водитель внедорожника скончался во время движения, до столкновения с грузовым автомобилем, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Точная причина смерти мужчины будет установлена после экспертиз.
Фото: Ростов.Ру
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