В Новочеркасске неизвестные ранили 47-летнего мужчину из пневматики. Происшествие случилось 16 мая. Об инциденте пишет портал DonDay Новочеркасск.Как сообщает издание, злоумышленники напали на мужчину около 22 часов. Они избили его, а затем начали обстреливать из пневматического оружия. Несмотря на травмы, пострадавший смог скрыться от нападавших и спрятаться в подъезде одного из домов. Когда опасность миновала, он обратился за медицинской помощью.Пули попали под кожу головы мужчины. Всего медики извлекли более десятка пуль. После этого, несмотря на тяжелое состояние, пациент отказался от госпитализации.Известно, что мужчина проживает в Аксае. С какой целью он приехал в Новочеркасск, не сообщается. Мотивы нападавших пока также не известны.