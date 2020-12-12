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В Новочеркасске на большой площади горит склад на мебельной фабрике

На фото здание до пожара
На фото здание до пожара.

В Новочеркасске по повышенному рангу горит склад на мебельной фабрике. Металлический ангар для хранения металлопродукции, расположенное по адресу улица Газетная,23, воспламенился около 16 часов 15 декабря.

Первой загорелась крыша, но огонь распространялся все больше. Металлическое здание вспыхнуло в считанные минуты. Пламя охватило порядка тысячи квадратных метров. Пожару был объявлен третий ранг сложности. Рядом со складом находятся еще несколько зданий, на которые может переброситься огонь.

С пламенем борются полсотни спасателей, в тушении задействованы восемь спецмашин.

Причина возгорания помещения и информация о пострадавших станет известна позже.

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