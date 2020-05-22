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В Батайске на огромной площади горит склад с пластиком

В Батайске на огромной площади горит склад с пластиком
Складское помещение горит в Батайске Ростовской области. Сообщение о пожаре на улице Первой Пятилетки поступило около 10 часов 26 мая.

Возгорание произошло на складе с пластиковыми изделиями. Огонь охватил площадь в 500 квадратных метров.
- На месте работают 68 человек личного состава и 15 единицы техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Пожару присвоен ранг № 2. Его причина на данный момент не известна. Информация о пострадавших пока не поступала.

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