В Ростовской области мужчина застрелил свою пожилую мать

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В Зерноградском районе избрали меру пресечения в отношении 48-летнего мужчины. Его обвиняли по статье «Убийство».По версии следствия, в ночь на 16 декабря 48-летний мужчина выпивал дома со своей мамой в станице Мечетинской Зерноградского района. В какой-то момент между ними завязался конфликт. Сын набросился на пожилую женщину и выстрелил в нее из ружья. От полученных ранений родственница скончалась на месте.Правоохранители задержали злоумышленника. В ходе допроса он полностью признал свою вину. В отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - добавили в СУ СК по Ростовской области.