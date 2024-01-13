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В Новочеркасске 20-летняя девушка попала под колеса легковушки

В Новочеркасске 20-летняя девушка попала под колеса легковушки
В Новочеркасске водитель легковушки сбил девушку-пешехода. Происшествие случилось 12 января около 18:00.

По предварительным данным, мужчина за рулем «Митсубиси Лансера» ехал по улице Мацоты. Около дома №75 проезжую часть по «зебре» попыталась перейти горожанка. Автомобилист ее вовремя не заметил и снес. К счастью, девушка серьезно не пострадала и отделалась незначительными ушибами.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, врачи оказали ей разовую медпомощь.



Фото: УГИБДД по Ростовской области
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