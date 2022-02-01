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В Новочеркасске 17-летнего студента нашли мертвым

В Новочеркасске 17-летнего студента нашли мертвым

В одном из частных домов в Новочеркасске нашли тело 17-летнего парня. Трагедия случилась ночью 3 февраля в микрорайоне Татарка. Информацию подтвердили в ГО и ЧС города.

На место выезжала скорая помощь, но было уже поздно. Приехавшим медикам оставалось лишь констатировать смерть подростка. Следов насильственной смерти на теле не нашли.

Что произошло в эту ночь и как именно скончался парень, пока не известно. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители. Известно, что погибший был студентом одного из новочеркасских колледжей.
Фото: соцсети
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