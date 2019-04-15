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Мёртвого подростка нашли в одном из дворов Ростовской области

Мёртвого подростка нашли в одном из дворов Ростовской области
Под Ростовом во дворе из частных домов обнаружили тело подростка. Инцидент произошёл в СНТ «Дружба» Мясниковского района 15 апреля.

Труп 17-летнего Анатолия Н. нашли его родственники, сообщает DonDay.ru. На теле парня не обнаружили следов насильственной смерти. Предварительно, он скончался, отравившись бытовым газом.

Известно, что Анатолий состоял на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, а также ранее был судим за кражу. Правоохранители проводят проверку по факту обнаружения трупа.

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