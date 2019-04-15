Мёртвого подростка нашли в одном из дворов Ростовской области



Под Ростовом во дворе из частных домов обнаружили тело подростка. Инцидент произошёл в СНТ «Дружба» Мясниковского района 15 апреля.



Труп 17-летнего Анатолия Н. нашли его родственники, сообщает DonDay.ru. На теле парня не обнаружили следов насильственной смерти. Предварительно, он скончался, отравившись бытовым газом.



Известно, что Анатолий состоял на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, а также ранее был судим за кражу. Правоохранители проводят проверку по факту обнаружения трупа.