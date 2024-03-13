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Новошахтинский завод нефтепродуктов приостановил работу из-за упавших беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области в своем телеграм-канале.На подлете к Новошахтинску 13 марта были уничтожены три беспилотника. Летательные аппараты упали на территорию предприятия.- Технологические объекты предприятия остановлены. Последствия уточняются, - сообщил Василий Голубев.В происшествии никто не пострадал.Несколькими днями ранее на Ростовскую область была совершена массовая атака дронами. Около 40 летательных средств были сбиты над регионом в ночь на 9 марта.