Новошахтинский завод нефтепродуктов приостановил работу из-за упавших беспилотников
Новошахтинский завод нефтепродуктов приостановил работу из-за упавших беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области в своем телеграм-канале.
На подлете к Новошахтинску 13 марта были уничтожены три беспилотника. Летательные аппараты упали на территорию предприятия.
- Технологические объекты предприятия остановлены. Последствия уточняются, - сообщил Василий Голубев.
В происшествии никто не пострадал.
Несколькими днями ранее на Ростовскую область была совершена массовая атака дронами. Около 40 летательных средств были сбиты над регионом в ночь на 9 марта.