Василий Голубев заявил, что дроны упали на Новошахтинский завод нефтепродуктов

Фото: соцсети Василий Голубев

Василий Голубев заявил, что беспилотники упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Атака трех дронов произошла утром 13 марта.- По уточненной информации, в результате работы дежурных систем РЭБ три БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода, - сообщил губернатор Ростовской области.К счастью, в происшествии никто не пострадал.Напомним, за несколько дней до этого на Ростовскую область был выпущен 41 дрон. Почти все они летели в Таганрог. После этого 12 марта в Таганроге прозвучала сирена. Глава администрации Андрей Фатеев рекомендовал жителям города спуститься на нижние этажи или в подвалы, а также избегать мест с окнами. Угроза атаки БПЛА была отражена.