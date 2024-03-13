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Василий Голубев заявил, что дроны упали на Новошахтинский завод нефтепродуктов

Василий Голубев заявил, что дроны упали на Новошахтинский завод нефтепродуктов
Василий Голубев заявил, что беспилотники упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Атака трех дронов произошла утром 13 марта.

- По уточненной информации, в результате работы дежурных систем РЭБ три БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода, - сообщил губернатор Ростовской области.

К счастью, в происшествии никто не пострадал.

Напомним, за несколько дней до этого на Ростовскую область был выпущен 41 дрон. Почти все они летели в Таганрог. После этого 12 марта в Таганроге прозвучала сирена. Глава администрации Андрей Фатеев рекомендовал жителям города спуститься на нижние этажи или в подвалы, а также избегать мест с окнами. Угроза атаки БПЛА была отражена.
Фото: соцсети Василий Голубев
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