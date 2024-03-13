В небе над Новошахтинском сбили три беспилотника
В Ростовской области сработала система радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил глава региона на своей странице в соцсетях 13 марта.
— На подлете к Новошахтинску уничтожены три беспилотника, — уточнил Василий Голубев.
Информации о повреждении зданий и машин, а также о пострадавших жителях пока не поступало. На месте работают дежурные службы.
Днем ранее, 12 марта, ЧС произошла в Таганроге. Там на улицах взвыли сирены. Жители увидели в небе инверсионные следы, а после услышали звуки взрывов: сработала система ПВО.
Главы региона и администрации города заявили об угрозе атаки беспилотников. Людей просили спуститься в подвальные помещения. Через полчаса губернатор Ростовской области заявил, что дан отбой угрозе атаки БПЛА.