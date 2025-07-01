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В Таганроге из-за падения обломков БПЛА повреждены окна в доме

В Таганроге из-за падения обломков БПЛА повреждены окна в доме

В Таганроге из-за падения частей беспилотника зафиксированы повреждения оконных стекол в одном из жилых зданий. Об этом проинформировала глава городской администрации Светлана Камбулова.

В ночь на первое июля прибрежный город снова оказался целью для атаки с применением дронов.

- Средствами противовоздушной обороны был нейтрализован БПЛА. Вследствие падения его фрагментов по адресу: 7-я Садовая площадка, дом 12 повреждены оконные конструкции. О пострадавших информация не поступала, - отметила глава города.

На месте инцидента было организовано оперативное совещание комиссии по предотвращению и устранению последствий чрезвычайных ситуаций.

Утром первого июля начнет работу группа специалистов для проведения оценки ущерба. Эксперты займутся документированием повреждений для дальнейшего принятия решений о предоставлении необходимой помощи.
Фото: Светлана Камбулова
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