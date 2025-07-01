В Таганроге из-за падения обломков БПЛА повреждены окна в доме

Фото: Светлана Камбулова

В Таганроге из-за падения частей беспилотника зафиксированы повреждения оконных стекол в одном из жилых зданий. Об этом проинформировала глава городской администрации Светлана Камбулова.В ночь на первое июля прибрежный город снова оказался целью для атаки с применением дронов.- Средствами противовоздушной обороны был нейтрализован БПЛА. Вследствие падения его фрагментов по адресу: 7-я Садовая площадка, дом 12 повреждены оконные конструкции. О пострадавших информация не поступала, - отметила глава города.На месте инцидента было организовано оперативное совещание комиссии по предотвращению и устранению последствий чрезвычайных ситуаций.Утром первого июля начнет работу группа специалистов для проведения оценки ущерба. Эксперты займутся документированием повреждений для дальнейшего принятия решений о предоставлении необходимой помощи.