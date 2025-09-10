Новости
Стало известно о состоянии пострадавших работников интерната в Матвеевом Кургане

Два человека пострадали при атаке БПЛА на школу-интернат в Матвеевом Кургане. Об этом сообщил Donday.

В ночь на 10 сентября в Матвеевом Кургане в результате падения обломков беспилотника были ранены охранник и учитель школы-интерната. Они получили легкие осколочные ранения и находятся в стационаре ЦРБ. По словам источника, их жизни вне опасности, и в ближайшее время они вернутся домой.

Из школы эвакуировали 73 ребенка и пять сотрудников. На месте работают оперативные службы. Детей и педагогов разместили в пункте временного размещения в селе Ряженом.
