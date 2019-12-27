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В Ростове столкнулись три легковушки: двое погибли, пятеро пострадали

В Ростове столкнулись три легковушки: двое погибли, пятеро пострадали
В результате ДТП с двумя легковушками погибли два человека. Авария случилась около полуночи 29 декабря на улице Российской.

По предварительным данным, 21-летний парень за рулем «Митсубиси» врезался в «ВАЗ-2112» по управлением неустановленного водителя. Затем от удара «двенадцатая» врезалась в Ниссан, который сбил двоих пешеходов, 31-го и 21-го лет.

- В результате ДТП от полученных травм на месте скончались водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-2112», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Пятеро участников ДТП с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

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