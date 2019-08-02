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В массовом ДТП под Ростовом пострадали две женщины

В массовом ДТП под Ростовом пострадали две женщины
В результате аварии в донском регионе пострадали две женщины. Дорожно-транспортное происшествие случилось 4 августа около 13 часов. Три иномарки столкнулись на шестом километре Южного подъезда к Ростову-на-Дону.

На встречную полосу выехал 37-летний мужчина за рулём «Киа Сирато». Он врезался в «Киа Рио» под управлением 26-летнего автомобилиста. Затем в «Рио» врезался 35-летний водитель «Рено Дастера».

- В результате ДТП пострадали два человека, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. – Травмы получили 35-летняя пассажирка «Киа Сирато» и 45-летняя пассажирка «Киа Рио».

Медики доставили их в больницу.

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